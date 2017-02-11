Деулофеу: в Милане ночная жизнь ярче, чем в Ливерпуле, но я приехал работать

Полузащитник «Эвертона» Херард Деулофеу, выступающий за «Милан» на правах аренды, рассказал о своих перспективах в итальянской команде и образе жизни.
«Вне поля я веду спокойный образ жизни, я живу футболом, я приехал сюда работать, ничего более. Время от времени я могу выйти с друзьями поужинать, даже несмотря на то, что в Милане ночная жизнь куда ярче, чем в Ливерпуле.
Я понимаю, что должен прибавлять в игре в обороне и больше взаимодействовать с партнёрами. Чувствую доверие Винченцо Монтеллы, для меня это чрезвычайно важно. У него понятные идеи и испанский подход, так как он любит владеть мячом и контролировать ход игры», — цитирует Деулофеу Football Italia.