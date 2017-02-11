Агент: «Локомотив» и «Спартак» проявляют интерес к Шандау

«Локомотив» и «Спартак» проявляют заинтересованность в услугах защитника «Анжи» Шандау. Об этом сообщил представитель бразильского футболиста Ролим Кармо. Также агент подтвердил, что вариантом не в России остаётся бразильский «Гремио».
«Я ищу варианты в России, например, „Локомотив“ или „Спартак“. Россия — очень хорошее место, и мы ждём предложений от других команд. Были письма и звонки из „Локомотива“ и „Спартака“. Шандау — очень хороший игрок, и на данный момент наш приоритет — „Спартак", и это тот футболист, который как раз нужен красно-белым", — цитирует Кармо ТАСС.
Ранее Шандау сообщил, что останется в «Анжи» как минимум до конца сезона. Его контракт с махачкалинцами действует ещё 2,5 года.