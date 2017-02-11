«Осасуна» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

11 февраля в Памплона, на стадионе «Эль-Садар», состоится матч 22-го тура Примеры между «Осасуной» и «Реалом». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Реал».
Ранее друг с другом команды встречались 73 раза. 13 матчей завершились победой «Осасуны», 16 раз команды сыграли вничью, и 44 раза сильнее оказались футболисты «Реала».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Реала» со счётом 5:2.