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«Осасуна» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

11 февраля 2017, суббота. 14:29. Футбол
11 февраля в Памплона, на стадионе «Эль-Садар», состоится матч 22-го тура Примеры между «Осасуной» и «Реалом». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Реал».

Ранее друг с другом команды встречались 73 раза. 13 матчей завершились победой «Осасуны», 16 раз команды сыграли вничью, и 44 раза сильнее оказались футболисты «Реала».

Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Реала» со счётом 5:2.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Осасуна ФК Реал Мадрид Анонс
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