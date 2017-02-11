Ван дер Варт: людям в Дании не особо интересен футбол, никто не ходит на матчи

Полузащитник «Мидтьюлланна» Рафаэль ван дер Варт рассказал о непопулярности футбола в Дании. Голландский футболист, в прошлом выступавший за мадридский «Реал», присоединился к «Мидтьюлланну» в августе 2016 года.
«Больше всего в Дании меня удивило то, что людям, кажется, не особо интересен футбол. Здесь много стадионов на 10 тыс. зрителей, но не приходит даже 1200 человек.
Дания – футбольная страна, здешняя лига хочет сделать следующий шаг в развитии, но никто не ходит на матчи, и это печально. На стадион идёшь, чтобы увидеть привлекательный футбол. Может, этим объясняется то, что люди не ходят на матчи», – цитирует ван дер Варта Sport Bild.