Аллегри: надеюсь провести в «Ювентусе» ещё 300 или 400 матчей

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о том, что он может покинуть свой пост по окончании текущего сезона.
«Если говорить о моём будущем, то я не могу подтвердить то, чего не существует, или отрицать то, чего я не говорил. У меня контракт с «Ювентусом», и я здесь счастлив, как уже говорил раньше. Нам нужно отлично завершить сезон, после чего мы сядем и решим, что делать дальше.
Я надеюсь провести в клубе ещё 300 или 400 матчей. Если вдруг я решу уйти, то сначала об этом узнает руководство «Ювентуса», — цитирует Аллегри Football Italia.