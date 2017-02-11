Сёмин взял на третий сбор «Локомотива» 27 футболистов

Футболисты и тренерский штаб «Локомотива» прилетели в Малагу на третий сбор, сообщает пресс-служба клуба. Заключительный этап подготовки команды ко второй части сезона продлится до 23 февраля.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин взял в Испанию 27 футболистов:
вратари: Илья Абаев, Маринато Гильерме, Антон Коченков;
защитники: Виталий Денисов, Неманья Пейчинович, Тимофей Маргасов, Борис Ротенберг, Ведран Чорлука, Ренат Янбаев;
полузащитники: Дмитрий Баринов, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Тарас Михалик, Дельвин Ндинга, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш, Амир Натхо;
нападающие: Джефферсон Фарфан, Артём Галаджан, Михаил Лысов, Маркес Майкон, Игорь Портнягин, Петар Шкулетич.
Расписание товарищеских матчей «Локомотива» на третьем сборе выглядит следующим образом:
14 февраля — «Реал Баломпедика Линенсе» (Испания), 19:00 мск
18 февраля — «Бэйцзин Гоань» (Китай), время станет известно позднее
18 февраля — «Хэбэй Чайна Форчун» (Китай), время станет известно позднее
22 февраля — «Стрёмсгодсет» (Норвегия), 18:00 мск