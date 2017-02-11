Зобнин: на тренировке воды наглотался столько, что выполнил дневную норму

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, которому сегодня исполняется 23 года, рассказал, как прошла сегодняшняя тренировка в Испании, где красно-белые продолжают на сборе готовиться к предстоящему возобновлению сезона. На следующий день после товарищеской игры с «Осиеком» (1:1) в Эстепоне спартаковцы провели занятие под проливным дождём.
«Воды наглотался сегодня столько, что, похоже, выполнил дневную норму. Весь промок, но ничего страшного. Мы готовы трудиться в любую погоду», — цитирует Зобнина пресс-служба «Спартака».