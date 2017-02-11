«Уфа»: на хоккее в Казани избили фаната из Уфы, но не связывайте это с футболом

Специалист по работе с болельщиками ФК «Уфа» Андрей Коленченко прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что хоккейный клуб «Ак Барс» не рекомендовал казанским болельщикам ехать в Уфу на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» из-за возможного нападения футбольных фанатов.
Причиной этому послужило два фактора: инцидент на последнем матче команд в Казани, когда избили болельщика «Салавата», сидевшего рядом с сектором «барсов», и информация, что 14 февраля фанаты футбольной «Уфы» намерены встретить казанских болельщиков.
«Какой хоккей, о чём вы? 14 февраля начинается Лига чемпионов, наша задача организовать коллективный просмотр матчей. На хоккейном матче в Казани избили уфимского болельщика, такой факт был, но не надо связывать это с футболом. У нас, наоборот, полиция решает вопрос о снятии защитных ограждений с нашего сектора, потому что наш стадион «Нефтяник» — одно из наиболее безопасных мест в городе.
Если бы 14 февраля был футбольный матч с «Рубином», мы, может, даже валентинки подарили бы их болельщикам. Но если клуб на самом деле рекомендует не ехать поддерживать команду на выезд, то будем наблюдать за букмекерами», – сказал Коленченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.