Через 10-12 дней будут закончены работы по устранению вибрации на «Крестовском»

Главный инженер Департамента проектирования и строительства стадиона на Крестовском острове СПб ГКУ «Фонд капитального строительства» Пётр Максаков рассказал об устранении вибрации на выкатном поле стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге.
«На 86 процентов завершены работы по устранению вибраций на поле. В течение семи дней завершат установку дополнительных устройств. Через 10-12 дней закончат все работы по устранению вибраций», — передаёт слова Максакова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.