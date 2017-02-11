Вейналдум: у Депая есть всё, чтобы стать одним из лучших игроков мира

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум поддержал своего соотечественника Мемфиса Депая, который перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Лион».
«Переезд Депая в „Лион“ — это интересно. Мемфис тренируется невероятно упорно, у него есть всё, чтобы достичь вершины и стать одним из лучших игроков мира.
Я прекрасно понимаю, в какой ситуации находился Депай, ведь каждый футболист в своей карьере сталкивался с критикой. В его положении нужно просто больше играть. Единственное, что могу сказать, — я не понимаю, когда игроков критикуют за то, что происходит не на футбольном поле», — сказал Вейналдум в интервью AD.