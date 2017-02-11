Конте: я стараюсь делать так, чтобы игроки «Челси» не перегорали

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о том, как ему удаётся держать своих игроков в тонусе.
«Я стараюсь делать так, чтобы игроки были в тонусе и не перегорали. Более того, когда я понимаю, что позади важная победа и может наступить период расслабленности, стараюсь над этим работать, ищу решение, чтобы оставалось напряжение перед матчем и во время тренировок. Только так можно укрепить мышление победителей.
Когда впереди такие матчи, как с «Ливерпулем» и «Арсеналом», настрой на игру и так очень серьёзный. В такие моменты можно слегка ослабить давление на игроков. В таких играх не надо их дополнительно мотивировать. Но иногда бывают такие недели, когда настрой не очень боевой. Тогда я пытаюсь настроить ребят, усилить напряжение, разогреть их разговорами об опасности соперника, о том, что надо быть сосредоточенными, потому что в субботу или в воскресенье мы многим рискуем, если не отнесёмся к игре серьёзно.
Очень важно иметь такие отношения с игроками. Когда я был футболистом, мне было важно слышать, что мой тренер предупреждает меня и команду о важности внимания, концентрации, готовности сражаться, потому что если мы расслабимся, то рискуем проиграть», — цитирует Конте сайт «Челси».