Спаллетти назвал идиотскими слова Найнгголана о ненависти к «Ювентусу»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал слова полузащитника команды Раджи Найнгголана. Ранее болельщики засняли на видео слова хавбека, что он ненавидит «Ювентус», и выложили в Сеть. Цитаты Найнгголана были мгновенно растиражированы мировыми спортивными СМИ.
«Трудно не заметить темперамент Найнгголана. В моих глазах он остаётся хорошим и справедливым парнем, а не тем, который возле бара сказал несколько идиотских предложений в беседе с пьяными людьми, пребывавшими не в состоянии говорить. Раджа проявил любезность, остановившись поговорить с ними, а эти двое поступили, как шакалы, манипулируя видеозаписью, начало которой никто не видел. Найнгголан в этой ситуации хотел выглядеть жёстким парнем, которым он не является. В раздевалке все над этим посмеялись. Раджа вынесет из этого случая урок и впредь будет осторожнее», — цитирует Спаллетти Football Italia.