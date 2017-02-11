Моуринью: «МЮ» не из тех, кто забивает голы пачками, поэтому важно не пропускать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Уотфордом» в матче 25-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0.
«Нам нужно было выиграть. Шестнадцать игр без поражений в АПЛ — удивительное достижение. Если бы вместо 2-3 ничьих мы на этом отрезке одержали победы, этот успех вообще можно было бы назвать грандиозным.
Был сложный матч, очень важная победа. Мы не из тех команд, кто забивает голы пачками, поэтому важно играть на ноль. За 10-15 минут до первого гола мы начали показывать блестящий футбол — по такой игре гол был вопросом времени», — цитирует Моуринью BBC.