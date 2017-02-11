Моуринью: рад, что в матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» кто-то потеряет очки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы над «Уотфордом» в матче 25-го тура АПЛ (2:0) поделился ожиданиями от игры «Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур», а также отметил, что «Челси» вряд ли упустит титул.
«Очень рад, что „Ливерпуль“ и „Тоттенхэм“ играют после нас, ведь один из них точно потеряет очки.
Шансы в чемпионской гонке? „Челси“ очень хорошо обороняется, а команды защитного плана, с налаженной контратакующей игрой редко упускают большие преимущества. Не думаю, что они разбазарят преимущество, но футбол есть футбол», — цитирует Моуринью BBC.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».