Григорян: в «Анжи» больше нет посредственностей, смотревших на меня сверху вниз

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян сообщил, что некоторые из покинувших клуб зимой игроков смотрели на него сверху вниз.
«Яковлев и Паршивлюк — как раз тот случай, когда игроки с пониманием ко всему относятся. На первом сборе я столкнулся с ситуацией, когда некоторые футболисты смотрели на меня сверху вниз. Считали, что они исполнители РФПЛ, а я тренер из первого дивизиона. Этих игроков в „Анжи“ уже нет. А вот Паршивлюк, Яковлев – профессионалы. Они чётко осознали: нужно как можно быстрее усвоить требования нового главного тренера. Никакого снобизма в их характере и поведении нет. С первого дня работы с Паршивлюком у нас наладился хороший контакт. Мне говорили, что он может уйти, но игрок пахал, выполнял все установки. Трудился с максимальным выхлопом.
Кто смотрел на меня сверху вниз? Не вижу смысла называть фамилии. Это же посредственности. Они считают себя пупом Земли. Это нормальное явление… Больше мы не работаем вместе», — цитирует Григоряна «Спорт-экспресс».