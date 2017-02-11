Тони: сильно испугался, когда фанаты «Авеллино» напали наш автомобиль

Бывший форвард сборной Италии Лука Тони, который сейчас работает директором «Вероны», прокомментировал инцидент с нападением фанатов «Авеллино» на автомобиль, в котором он с президентом веронского клуба Маурицио Сетти ехал на гостевой матч 25-го тура Серии B против «Авеллино» (0:2).
«Это было ужасно. На шее у президента был шарф «Вероны», поэтому, возможно, нападавшие приняли нас за обычных болельщиков и не узнали. Нас окружили человек 15. Эти люди стали пинать и бить автомобиль, разбили окно, рядом с которым сидел президент. Один из нападавших кинул стеклянную бутылку в Сетти, которая, к счастью, угодила ему лишь в живот.
В этом автомобиле могли бы сидеть дети. Не знаю, что в голове у этих людей. Я был сильно напуган, а мой друг правильно сделал, уехав с места нападения, несмотря на то что нас окружили. Больше всего разочаровал тот факт, что метрах в 20 стояли полицейские, которые ничего не сделали. Считал, что мы в безопасности, но полицейские просто стояли и бездействовали. Футбол должен быть праздником, а это позор», — цитирует Тони Sky Sport Italia.
Тони известен по выступлениям за «Фиорентину», «Баварию», «Рому», «Ювентус», «Верону» и сборную Италии. По окончании сезона-2015/16 он объявил о завершении игровой карьеры.