Дубль Мане принёс «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» принимал на своё поле «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Оба гола в этой встрече на свой счёт записал нападающий мерсисайдцев Садио Мане, который отличился на 16-й и 18-й минутах. Таким образом, «Ливерпуль» прервал серию из пяти матчей в АПЛ без побед.
«Ливерпуль» (49 очков) делит четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии с «Манчестер Сити», у которого встреча в запасе. «Тоттенхэм» (50) делит вторую строчку с «Арсеналом».