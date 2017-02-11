«Локомотив» отменил один из контрольных матчей на третьем зимнем сборе в Испании. «Железнодорожники» планировали сыграть с местным клубом из третьего дивизиона, но встреча была отменена.
«В расписании третьего испанского сбора произошло изменение: контрольный матч, запланированный на 14 февраля с «Реалом Баломпедикой», не состоится», — информирует сайт клуба.
Таким образом, «Локомотив» проведет на сборе три матча:
18 февраля — «Бэйцзин Гоань» (Китай), время станет известно позднее
18 февраля — «Хэбэй Чайна Фортун» (Китай), время станет известно позднее
22 февраля — «Стремсгодсет» (Норвегия), 18:00 (мск).