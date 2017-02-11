Хендерсон: теперь «Ливерпулю» нужно научиться лучше играть с маленькими клубами

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился впечатлениями от победы над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
«Думал, мы играли хорошо, даже без мяча у команды все было под контролем. Мы были намного лучше с точки зрения качества игры. Мы начали возвращаться на правильный путь, нужно продолжить в том же духе до конца сезона. Сегодня можно было увидеть много хорошего в игре «Ливерпуля». Приятно показать классный футбол и победить после серии разочарований.
Почему „Ливерпуль“ играет с грандами лучше, чем с маленькими командами? Нам надо поскорее разобраться в этом. Теперь нужно решить эту проблему. Сегодня мы задали планку — надо играть на таком уровне каждую неделю», — цитирует Хендерсона BBC.