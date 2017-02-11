Почеттино: до перерыва я видел команду, которая не готова биться за чемпионство

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от поражения в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Дубль оформил Садио Мане.
«В первом тайме мы играли ужасно. До перерыва я видел на поле команду, не готовую биться за титул. Нам было трудно соответствовать интенсивности „Ливерпуля“. Они были лучше. Мне не на что жаловаться. Мы по-прежнему опережаем „Ливерпуль“, но сегодня команда не показала, за счет чего так получилось.
Я не сержусь. Если команда играет не так, как хочет тренер, нужно сохранять спокойствие и все хорошенько проанализировать. Во втором тайме „Тоттенхэм“ прибавил, но было уже поздно», — сказал Почеттино в эфире BBC Sport.