Энрике: очень доволен игрой в матче с «Алавесом», но расстроен травмой Видаля

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что впечатление от гостевой победы над «Алавесом» (6:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании испортила серьёзная травма защитника команды Алейкса Видаля.
«Я очень доволен нашей игрой сегодня, но расстроен травмой Видаля и тем, как он её получил и что для него это значит. Мы должны поддержать его и пожелать скорейшего выздоровления. Он в надёжных руках, поэтому последствий быть не должно. Нужно дождаться медицинского отчёта, но на первый взгляд повреждение выглядит очень серьёзно», — цитирует Энрике Marca.