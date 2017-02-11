Президент «Лиона» Оляс: будем стараться выиграть ЛЕ, чтобы попасть в ЛЧ

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс сообщил, что клуб постарается выиграть Лигу Европы, чтобы получить гарантированную путёвку в Лигу чемпионов. После 24 туров чемпионата Франции клуб располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, уступая лидирующему «Монако» 15 очков.
«Мы остаёмся в еврокубковой зоне, но, очевидно, ниже тех позиций, на которые рассчитывали. Нам будет тяжело изменить ситуацию, учитывая уровень выступлений нынешних лидеров чемпионата. Отставание в 12 очков от третьей «Ниццы» ещё можно отыграть, но ситуация становится более напряжённой. Для того чтобы попасть в Лигу чемпионов, можно ещё и выиграть Лигу Европы. Будем стараться двигаться к этой цели», – цитирует Оляса Le Figaro.
В 1/16 финала Лиги Европы «Лион» встретится с голландским клубом «АЗ Алкмар». Первая встреча состоится в Нидерландах 16 февраля.