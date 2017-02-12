Лам: все видели, что на таком поле «Баварии» было очень сложно играть в пас

Капитан «Баварии» Филипп Лам поделился впечатлениями от победы над «Ингольштадтом» в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Ингольштадте на стадионе «Ауди Шпортпарк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Каждый видел, что на этом поле нам было очень сложно играть в пас. Мы знали, что в этом матче многое будут решать единоборства. «Ингольштадт» часто играл через длинный пас, поэтому нам было важно выигрывать на подборе. В первом тайме мы должны были выходить вперед благодаря Левандовски, а во втором благодаря Томасу Мюллеру. Когда забиваешь на последних минутах, то должен благодарить удачу», — цитирует Лама сайт «Баварии».