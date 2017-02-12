Венгер: ценю, что Райт хочет, чтобы я отдохнул, но я к этому не готов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал слова бывшего игрока клуба Иана Райта, который накануне выразил мнение, что 67-летний французский специалист собирается покинуть клуб по окончании сезона.
«Мы провели совместный ужин, на котором были не только вдвоем. Ценю, что Райт хочет, чтобы я отдохнул, но я к этому не готов. Возможно, в тот день я выглядел уставшим из-за того, что проснулся рано утром.
Сейчас я сосредоточен только на том, что важно: выигрывать матчи и готовить к ним команду. На остальное повлиять не могу. Очень уважаю эту страну и клуб, а также благодарен, что работаю здесь уже 20 лет. Моя работа заключается в том, чтобы радовать людей, а когда этого не происходит, чувствую свою вину. Поэтому нам важно побеждать», – цитирует Венгера BBC Sport.
По итогам 25 туров «Арсенал» набрал 50 очков и занимает второе место в АПЛ. Отставание от лидирующего «Челси», у которого матч в запасе, составляет 9 очков.