Маццарри: в матче с «Манчестер Юнайтед» меня расстроило только одно

Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри поделился впечатлениями от поражения в матче 25-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0.
«Я думаю, что мы играли как единое целое и создали много моментов в первом тайме, да и после перерыва играли очень хорошо. Я разочарован лишь тем, что все моменты «МЮ» создал в результате наших ошибок. Это единственное, в чем я разочарован.
Да, у нас более-менее комфортное положение — 10 очков от зоны вылета. Но надо думать не об этом. Команда должна бороться в каждой игре и стараться прибавлять. Например, избавляться от глупых ошибок, вроде той, после которой был забит второй гол», — цитирует Маццарри Sky Sports.