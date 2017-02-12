Ракитич: нет необходимости срывать футболку, когда ведёшь со счётом 5:0

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал победу над «Алавесом» (6:0) в матче 22-го тура Примеры и травму, полученную его партнёром по команде Алейксом Видалем.
«Игра прошла хорошо, но надеюсь, что Видаль выбыл ненадолго. Я был рядом в момент, когда он травмировался, и это выглядело ужасно. Сперва я очень испугался за него. Надеюсь, травма не окажется серьёзной, и Видаль скоро вернётся.
У нас всё получалось с самого начала, но первого гола пришлось ждать довольно долго. После него мы начали увеличивать преимущество.
В последних матчах я чувствовал себя комфортно. Я не хотел относиться к «Алавесу» неуважительно, поэтому не стал шумно праздновать свой гол. Нет необходимости срывать футболку, когда ведёшь со счётом 5:0», — цитирует Ракитича Marca.