Паулу Соуза: рад, что в матче с «Удинезе» игроки «Фиорентины» проявили терпение

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза прокомментировал победу над «Удинезе» (3:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии.
«Это была трудная игра. „Удинезе“ — высокая мощная команда, которая сильна игрой на флангах. После болезненного поражения от „Ромы“ было рискованно на домашнем поле сразу же бежать вперёд, оставляя противникам возможность для контратак.
Я рад, что команда проявила терпение, сделав ставку на удержание мяча и точные передачи. Наша защита сегодня должна была постоянно прессинговать игроков „Удинезе“, что было не так-то просто, учитывая их частые вертикальные передачи. Нам приходилось предвидеть их действия», — сказал Соуза в эфире Sky Sport Italia.