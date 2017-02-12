Зидан: в матче с «Осасуной» не было видно разницы между лидером и аутсайдером

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Осасуной» (3:1) в матче 22-го тура Примеры.
«Сегодня на поле не было видно разницы между лидером и командой из нижней части турнирной таблицы. Нам пришлось постараться. Я говорил, что может быть непросто, так и вышло. Нужно было играть до конца, а соперник значительно осложнял игру. Хорошо сыграли наши нападающие и мы добились поставленной цели.
Имел ли место недостаток концентрации? У нас был шанс забить второй мяч, но затем „Осасуна“ сравняла счёт. Такое случается, но мы должны реализовывать свои моменты.
Во второй половине игры мы выглядели лучше, создали больше голевых моментов и довольны итоговым результатом», — цитирует француза AS.