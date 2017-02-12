Вице-президент РФС Анохин: сборная России войдёт в топ-20 рейтинга ФИФА

Вице-президент РФС Сергей Анохин рассказал о влиянии Виталия Мутко на российский футбол, а также задачах, которые стоят перед сборной России в ближайшие годы.
«Я знаю, что много критических высказываний направлено на Мутко, но я, как человек, который находится внутри футбольного процесса, могу сказать, что именно Виталий Леонтьевич является тем, кто стабилизирует обстановку в российском футболе и в спорте в целом. Хотя мы столкнулись с международными вызовами, которые носят больше политический характер, нежели спортивный, всё равно, несмотря на это, идём вперёд.
Что же касается футбола, то результаты нашей сборной опустили нас на такое низкое место в рейтинге. Но рейтинг — это относительный показатель. Наш рейтинг будет ещё падать, потому что мы не участвуем в отборе к чемпионату мира. Но перед нами стоит задача попасть в полуфинал на Кубке конфедераций. После этого мы сразу же попадём в топ-20 рейтинга ФИФА.
Сейчас мы находимся на переломном моменте в российском футболе. Из-за некоторых руководителей и других факторов мы в один момент опустились в развитии футбола на 40 лет назад. Но сейчас мы движемся вперёд и пытаемся всё это нагнать. Также всё это происходит благодаря Мутко», — сказал Анохин в эфире «Спорт FM»