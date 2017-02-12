Зидан назвал Хамеса ключевым игроком «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после гостевой победы над «Осасуной» (3:1) в матче 22-го тура чемпионата Испании сообщил, что доволен выступлением в этой встрече полузащитника Хамеса Родригеса, и назвал его ключевым игроком команды.
«Хамес сыграл хорошо, учитывая, что сложно входить в такие матчи, как с «Осасуной», со скамейки запасных. Он спокоен и помогает команде на поле. Родригес является ключевым игроком «Реала», — приводит слова Зидана Goal.
Этой зимой испанские СМИ сообщали о желании Хамеса покинуть «Реал» в связи с недостаточным количеством игрового времени. В нынешнем сезоне чемпионата Испании колумбийский футболист принял участие в 10 матчах, из которых только четыре – в основе, и забил один гол.