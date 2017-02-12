Капелло считает, что «Наполи» с Мертенсом может выбить «Реал» из ЛЧ

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло после победы мадридской команды в выездном матче с «Осасуной» (3:1) в рамках 22-го тура чемпионата Испании выразил мнение, что подопечные Зинедина Зидана могут проиграть противостояние с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Наставник также отметил, что бельгийский полузащитник итальянской команды Дрис Мертенс находится в отличной форме.
«Если «Реал» будет совершать такие же ошибки, как в матче с «Осасуной», тогда «Наполи» может продолжить свою успешную серию матчей в этом сезоне. Итальянская команда с Мертенсом будет постоянно угрожать воротам мадридцев. Учитывая то, в какой сейчас форме Дрис, он будет играть практически один на один с голкипером «Реала» Кейлором Навасом. В матче с «Осасуной» защитник «Реала» Серхио Рамос был просто неузнаваемым», — цитирует Капелло Football Italia.
«Наполи» не проигрывал в 13 последних матчах чемпионата Италии, в девяти случаях одержав победу. После 24 туров неаполитанцы располагаются на втором месте в турнирной таблице Серии А, уступая шесть очков лидирующему «Ювентусу», у которого матч в запасе.