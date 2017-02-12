«Бёрнли» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30

12 февраля в Бёрнли, на стадионе «Терф Мур», состоится матч 25-го тура АПЛ между «Бёрнли» и «Челси». Игра начнётся в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» – «Челси».
Ранее друг с другом команды встречались 93 раза. 36 матчей завершились победой «Бёрнли», 23 раза команды сыграли вничью, и 34 раза сильнее оказались футболисты «Челси».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась домашней победой «Челси» со счётом 3:0.