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«Манчестер Сити» готов предложить за Дибалу £ 25,5 млн

12 февраля 2017, воскресенье. 10:40. Футбол
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала входит в сферу интересов «Манчестер Сити». Англичане готовы составить конкуренцию «Реалу», представители которого давно следили за аргентинцем.

Mirror пишет, что руководство «Ювентуса» согласно продать 23-летнего футболиста, но склоняется к варианту с «Манчестер Сити». Камнем преткновения может стать цена. В контракте Дибалы, который действует до лета 2020 года, прописана сумма отступных в размере £ 38,3 млн. «Манчестер Сити» готов предложить не более £ 25,5 млн.

Стороны в ближайшее время должны провести переговоры.
Источник: Mirror Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Ювентус Пауло Дибала Трансферы
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