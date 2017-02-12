Райт не изменил своего мнения о том, что Венгер летом может уйти из «Арсенала»

Бывший игрок «Арсенала» Иан Райт сообщил, что по-прежнему считает, что наставник лондонской команды Арсен Венгер может покинуть свой пост по окончании сезона.
Ранее Райт выразил мнение, что Венгер чувствует себя усталым и собирается покинуть «Арсенал» ближайшим летом. Сам 67-летний французский специалист позже не согласился с высказываниями Иана.
«Меня спросили – я ответил. Мне показалось, что Венгер в тот прекрасный вечер выглядел уставшим. Это было моё мнение, основанное на том, как он говорил и вёл себя. Я могу ошибаться. Тем не менее, учитывая всё, что происходит сейчас вокруг него, всё ещё считаю, что ему придётся принять большое решение и этот сезон может стать для него последним в «Арсенале», — цитирует Райта Mirror.