Радимов: задача «Зенита-2» на Кубок ФНЛ — наиграть связи и стараться побеждать

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после поражения в матче первого тура группового этапа Кубка ФНЛ от «Урала» (1:3) подвёл итоги встречи и рассказал о задачах команды на турнире.
«Были хорошие моменты, были и плохие, которые, естественно, мы разберём. Нам есть к чему стремиться и в чём прибавлять. Команда ещё не провела в полном составе ни одной тренировки, объединилась в первый раз. Всем этим ребятам предстоит играть в ФНЛ. Мы сегодня играли против очень сильного соперника, в составе которого исполнители уровня Премьер-Лиги.
Какие задачи мы ставим на Кубок ФНЛ? Здесь задач сразу несколько. Повторюсь, мы в первый раз собрались вместе, поэтому должны наиграть какие-то связи, потренироваться. Задача команды – в каждой игре стремиться к положительному результату. Так что расстраивает, что мы уступили сегодня. И неважно, кому.
Что касается причины поражения от «Урала», то это детали. Они в футболе решают многое. Если в большом количестве эпизодов мы сыграли строго и хорошо, то в обороне мы упустили некоторые мелочи из виду, и за это сразу наказывают. Если ребята хотят переходить на уровень Премьер-Лиги, то они должны понимать, что там наказывают за любые ошибки. Доволен ли действиями команды в атаке? Нет, хочется большего. Но мы понимаем, что игру в атаке построить гораздо сложнее. И для этого надо тренироваться вместе», — цитирует Радимова пресс-служба клуба.