Ройс: в матче с «Дармштадтом» все игроки «Боруссии» Д провалились в обороне

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал гостевое поражение команды в матче 20-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта 98» (1:2).
«Все футболисты «Боруссии» провалились в обороне. «Дармштадт», играя только длинными передачами, создал много голевых моментов. Во втором тайме сыграли совсем плохо. Нам нет оправдания. К сожалению, поражение в этой встрече – справедливый результат. «Боруссия» не сыграла в ту игру, которую от нас требует главный тренер. Команде нужно обсудить случившееся, нельзя просто взять и забыть этот матч. Мы провалились в игре с соперником, которого нужно было побеждать, и это очень плохо», — цитирует Ройса пресс-служба клуба.