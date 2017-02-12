Павелко рекомендовал кандидатуру Зозули в исполком ФФУ

Президент федерации футбола Украины Андрей Павелко рекомендовал кандидатуру нападающего «Бетиса» Романа Зозули в исполком ФФУ в качестве официального представителя действующих игроков. Об этом Павелко написал на своей странице в «Фейсбуке».
«Федерация футбола Украины прилагает максимальные усилия, чтобы добиться положительного решения вопроса Романа Зозули: обеспечить нашего сборника игровой практикой. И я рад отметить, что и испанская футбольная федерация, и УЕФА, и ФИФА разделяют наше беспокойство по этому поводу и понимают всю абсурдность сложившейся ситуации.
Все мы уверены, что футболист, который является патриотом своей страны, не должен страдать из-за своей гражданской позиции. Ведь внефутбольная деятельность Романа – это повод для национальной гордости. Зозуля всегда проявлял свою гражданскую сознательность! Создал фонд помощи военным, которые защищают свою страну на востоке Украины. Кроме этого, за свои деньги помог отремонтировать госпиталь в Днепре, где проходят реабилитацию раненые военнослужащие украинской армии. И ещё он вместе со своим партнёром по сборной Украины Русланом Ротанем открыли детскую футбольную академию, в которой воспитываются будущие звёзды украинского футбола.
Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком федерации футбола Украины. Думаю, что его кандидатура получит единогласную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле. Зозуля получит в исполкоме статус официального представителя действующих игроков, заменив таким образом Анатолия Тимощука, принявшего решение завершить игровую карьеру», — написал Павелко.
Напомним, что Роман Зозуля был отдан в аренду «Райо Вальекано», но фанаты клуба обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах. В итоге «Райо Вальекано» отказался от аренды и Зозуля вернулся в «Бетис», но, согласно международному регламенту, играть не может.