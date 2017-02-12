Анри: ткнул пальцем в грудь Канте, чтобы убедиться в том, что он настоящий

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри выразил мнение, что его соотечественник полузащитник «Челси» Н'Голо Канте заслуживает приза лучшему игроку АПЛ по итогам сезона.
«На прошлой неделе был на тренировочной базе «Челси», чтобы повидаться с Азаром, и увидел блуждающего по раздевалке Канте. Я подошёл к нему, ткнул пальцем в грудь и сказал: «Мне пришлось это сделать, чтобы убедиться в том, что ты настоящий. Ты действительно настоящий!» Он в ответ посмеялся.
Не вижу причин, чтобы не отдать приз лучшему игроку сезона в АПЛ Канте, хотя всё будет зависеть от голосования. Есть много достойных претендентов: Ибрагимович, Санчес, Лукаку, Мане, Кейн, Алли или Де Брёйне. Обычно таких игроков, как Канте, обделяют вниманием. Однако Н'Голо настолько особенный, что его трудно не заметить. Чувствовать опасность, отбирать и перехватывать мячи – это искусство. Люди обычно замечают только сумасшедшие голы от Азара, но дело ведь не только в них, а ещё и в том, что делает на поле Канте», — цитирует Анри The Sun.