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175 лет назад
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Сабитов: «Динамо СПб» — хороший соперник, нам надо не пропустить и забить
12 февраля 2017, воскресенье. 12:23.
Футбол
Полузащитник «Мордовии»
Ренат Сабитов
в перерыве первого матча на Кубке ФНЛ с «Динамо СПб» (0:0) заявил, что пока трудно давать оценку игре.
«Пока трудно давать оценку игре. Только вторая игра. Хорошее поле. Хороший соперник. Надо не пропустить и забить», — цитирует Сабитова пресс-служба клуба.
«Чемпионат» покажет все матчи Кубка ФНЛ. С календарём всех игр можно ознакомиться —
тут
.
Источник:
Официальный "твиттер" ФК "Мордовия"
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Теги
Динамо СПб
ФК Мордовия
Ренат Сабитов
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