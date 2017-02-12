Объедини самых буйных форвардов Европы Косту и Балотелли в одной команде

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам топовых европейских лиг, в которых будет разыграно не менее 30 тыс.
У вас есть возможность объединить в одной команде самых буйных форвардов европейского футбола Марио Балотелли и Диего Косту и побороться за призы.
Вы можете сразиться с соперником 1 на 1. Также существуют конкурсы других форматов: 50/50, Топ-3, Один победитель.
Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
Выберите самых перспективных игроков из матчей «Бёрнли» — «Челси», «Суонси» — «Лестер», «Ренн» — «Ницца», «Вольфсбург» — «Хоффенхайм» и «Лас-Пальмас» — «Севилья» и обыграйте конкурентов.