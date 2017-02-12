«Барселоне» разрешат приобрести игрока на место травмированного Ал. Видаля

«Барселона» сможет приобрести игрока вне трансферного окна на место защитника Алейкса Видаля, который в матче 22-го тура с «Алавесом» (6:0) получил травму лодыжки и выбыл из строя на пять месяцев. Об этом сообщает Marca.
По правилам испанской Примеры, учитывая серьёзность повреждения Видаля, «Барселона» может приобрести любого футболиста из местного чемпионата или игрока, который находится в данный момент без команды.
Кто именно перейдёт в «Барселону», и собираются ли каталонцы пользоваться этой возможностью, не сообщается.
Посмотреть фотографию с травмой Видаля можно здесь.