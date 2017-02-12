«Мордовия» стартовала с победы в Кубке ФНЛ, обыграв «Динамо СПб»

В Ларнаке завершился матч Кубка ФНЛ группы С между «Динамо СПб» и «Мордовией». На перерыв команды ушли, голами не порадовав. Во втором тайме ситуация изменилась.
Единственный мяч был забит на 78-й минуте, и влетел он в сетку ворот «Динамо». Гол в составе «Мордовии» на счету Александра Алхазова – 1:0.
Следующий матч «Мордовия» проведёт 15 февраля против «СКА-Хабаровска», а «Динамо СПб» в тот же день сыграет против «Тюмени».
В 13:45 мск состоится второй матч группы С. «СКА-Хабаровск» сыграет против «Тюмени». «Чемпионат» показывает все матчи Кубка ФНЛ в прямом эфире. Посмотреть игру можно тут.