Лебедев: надо работать с фанатскими лидерами, а не общаться при помощи дубинок

Депутат Госдумы РФ и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев поделился мнением о принятом в Госдуме законопроекте об ужесточении мер против хулиганствующих спортивных болельщиков.
«В преддверии ЧМ по футболу Дума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий меры против хулиганствующих спортивных болельщиков. Законопроект предложен Правительством, мы голосовали «за» — но скрепя сердце. Потому что, с одной стороны, творящаяся порой на стадионах вакханалия недопустима. Но с другой стороны, проблему нельзя решать одними запретами, штрафами и дубинками. Фанаты — это особая каста болельщиков, они фактически живут вместе с командой. Это 12-й игрок команды. А объединения фанатов — это идеальный рычаг влияния, способ держать их в рамках.
Законопроект ещё совсем сырой. Во-первых, почему для иностранных болельщиков вводятся штрафы от 10 до 20 тыс., а для наших — от 40 до 50 тыс.? С чего к иностранцам такое снисхождение? Скорее всего, тут сработал инстинкт. Авторы законопроекта привыкли робеть перед «цивилизацией» и одновременно драть с наших граждан три шкуры. А во-вторых, всех ли иностранных хулиганов надо сразу выдворять из страны? Следует прописать основания, на которых можно не выдворять, а просто запретить посещение спортивных мероприятий. Например, если хулиган «проявил» себя на трибуне, но вне стадиона в драках не участвовал. Пусть сидит в спорт-баре и болеет, глядя на монитор.
Но если в отношении иностранных хулиганов так или иначе справедливы и эффективны именно полицейские меры, то с нашими болельщиками можно проводить профилактику. Фанаты часто прекрасно организованы. У них есть своя иерархия, свои лидеры. Надо работать с лидерами, давать им официальный статус. Чтобы они поняли: новые возможности неотделимы от новой ответственности. И они будут сами отвечать за порядок на стадионе. Но наши власти, к сожалению, умеют и предпочитают общаться с народом только при помощи дубинок», — написал Лебедев в своём блоге.