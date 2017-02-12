Верратти: переход в «Барселону»? Я думаю о настоящем, а не о будущем

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», лестно отозвался о каталонцах и ответил на вопрос о возможном переходе в испанский клуб.
«Барселона» по-прежнему является одной из сильнейших команд в мире. Даже если я в настоящее время нахожусь в «ПСЖ», мне нравится этот проект, чувствую себя как дома, любой футболист хотел бы играть в «Барселоне».
У них в атаке три лучших футболиста в мире, также есть Иньеста. Раньше был Хави – лучший полузащитник в истории. Потеря такого игрока ощущается. Приятно, что меня сравнивают с ним, это заставляет работать ещё больше. Переход в «Барселону»? Я думаю о настоящем, а не о будущем», — сказал Верратти в интервью AS.
Матч «ПСЖ» — «Барселона» состоится 14 февраля. Начало – 22:45 мск.