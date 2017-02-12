Монтелла: если я не смогу выжать лучшее из Бакки, это будет моя вина

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла в преддверии матча 24-го тура с «Лацио» заявил, что намерен выжать максимум из нападающего Карлоса Бакки, который в 20 матчах чемпионата Италии забил восемь голов
«Бакка является крупным игроком для нас. Моя задача — выжать из него всё лучшее, если я не справлюсь, это будет моя вина. В прошлом матче он играл неплохо, но я не могу сказать вам, сыграет ли он против «Лацио», — цитирует Монтеллу Goal.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – 22:45 мск.
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