Руководство «Луча-Энергии» неделю не появляется в клубе

Пресс-атташе «Луча-Энергии» Андрей Вялков рассказал, почему клуб не отвечает на запрос «Амкара» по трансферу Алексея Грицаенко. Ранее в СМИ сообщалось, что «Амкар» не может оформить трансфер Грицаенко из-за того, что руководство владивостокского клуба не выходит на связь.
«Не могу ответить, почему клуб не рассмотрел предложение «Амкара» по Грицаенко. На этот вопрос может ответить только руководство клуба в лице исполнительного директора клуба Александра Голубчикова или заместителя исполнительного директора Андрея Данюкова. Я не видел руководство уже неделю. Голубчиков отстранён, а Данюков сейчас на больничном. Грицаенко на данный момент находится в Турции, я с ним и его агентом не контактирую», — сказал Вялков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.