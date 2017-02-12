Туре предостерегает Сане, Стерлинга и Жезуса от возможной расслабленности

Хавбек «Манчестер Сити» Яя Туре выразил мнение, что молодым игрокам команды полузащитникам Лерою Зане и Рахиму Стерлингу, а также нападающему Габриэлу Жезусу важно продолжить усердно трудиться, чтобы избежать спадов.
«У новых молодых игроков команды есть потенциал. Зане играл невероятно, Стерлинг всегда хорош, а теперь мы видим, на что способен Жезус. Однако, когда ты молод, можешь начать думать, что футбол – это легко. Они все должны продолжить усердно работать, потому что очень быстро может случиться спад. Вот почему важно иметь в команде опытных ребят таких, как я, Компани, Сильва или Сабалета. Мы двигаем молодых вперёд, чтобы они становились лучше.
Мой контракт с «Манчестер Сити» истекает через полгода? Я могу продолжать выступления ещё пять лет. Не верите мне? Тогда можно заключить пари», — цитирует Туре Mirror.