Мхитарян: я благодарен Клоппу, он работал над моей личностью и психологией

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поблагодарил наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, под руководством которого он работал в дортмундской «Боруссии».
«Я благодарен Клоппу. Он работал над моей личностью и психологией. В Дортмунде я был очень напряжён после нескольких игр, особенно когда мы играли плохо. Клопп показал мне выход.
Он поддержал меня и сказал, что я должен высоко держать голову, потому что хорошие вещи рано или поздно происходят. Он помог мне стать игроком», — цитирует Мхитаряна ВВС.