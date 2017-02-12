Ибрагимович: если «МЮ» не выиграет АПЛ, то может завоевать 2-3 других трофея

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович настроен решительно. Футболист заявил, что если его команде не удастся выиграть золото АПЛ, то манкунианцы попытаются завоевать два-три других трофея.
«Нам просто нужно двигаться дальше. Мы хотим пройти как можно дальше в Лиге Европы. Из пяти трофеев в нынешнем сезоне мы выиграли один, и ещё на четыре претендуем.
Из четырёх команд, которые находятся в первой четвёрке, только одна завоюет титул, а остальные останутся вообще без трофеев. Мы выиграли один, второй можем получить, выиграв Кубок английской лиги, мы играем в ЛЕ и в кубке страны, так что если мы не станем чемпионами, то можем, по крайней мере, попытаться выиграть два или три других трофея», — цитирует Ибрагимовича пресс-служба «МЮ».
Напомним, что летом прошлого года «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии обыграл «Лестер» — 2:1, завоевав первый трофей под руководством Жозе Моуринью.