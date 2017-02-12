«Малага» в большинстве не смогла обыграть «Вильярреал»

В испанской Примере сыгран матч 22-го тура между «Вильяррелом» и «Малагой». В первом круге «жёлтая субмарина» добилась победы (2:0), а в отчётном поединке довольствовалась ничьей.
На перерыв хозяева ушли, уступая в счёте. Шарлес на 14-й минуте после передачи Роберто Росалеса вывел «Малагу» вперёд, но удержать преимущество «анчоусы» не смогли. На 62-й минуте в гостевые ворота был назначен пенальти, который реализовал Бруно Сориано – 1:1.
За 19 минут до конца игры Сориано получил красную карточку, но «Малага» не смогла воспользоваться численным большинством. После отчётного тура «Вильярреал» занимает 6-е место, а «Малага» расположилась на 14-й позиции.